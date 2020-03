Zware tijden voor zorgboerderij De Eilandstal: "Misschien neem ik wel een lijntje"

BROEK IN WATERLAND - Op het erf van zorgboerderij 'De Eilandstal' is het rustig. Eigenaar Piet Ebbelaar moet het grotendeels alleen doen. Van het voeren van de dieren tot de stallen schoonhouden. Door het coronavirus moeten zijn medewerkers thuisblijven. "Ze vervelen zich."

"We hebben elke dag tien tot vijftien medewerkers", vertelt Piet Ebbelaar in het zonnetje op zijn zorgboerderij aan de rand van Broek in Waterland. "Ze helpen mij mee met allerlei klussen."

Eén van de medewerkers is Sandra Ruijs. De Amsterdamse werkt drie dagen in de week op de zorgboerderij van Ebbelaar. Ze is een ex-drugsverslaagde en door de uitbraak van het coronavirus moet ze verplicht thuis blijven. "Ik vind het verschrikkelijk saai, ik zit maar binnen. Ik mis de paarden. Het is waardeloos."