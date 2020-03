Volledige inkomen Denise weggevallen door corona: "En spaarvarken is ook snel leeg"

ALKMAAR - Van honderd terug naar nul. Voor zzp'er Denise Stoop is de coronacrisis een regelrechte ramp. De 28-jarige pedicure uit Alkmaar zit sinds de uitbraak van het virus ineens zonder inkomen.

Sinds 2017 is Denise als zelfstandige werkzaam in Alkmaar en omgeving. Ze had haar bedrijf net goed op de rit toen deze maand ook hier het coronavirus opdook. "Al mijn werkzaamheden liggen stil. Normaal bezoek ik zes à zeven klanten op een dag", vertelt ze.

Quote "Het is afwachten tot de gemeente met een tijdelijke bijstand komt" Denise Stoop, zzp'er

Vanwege het gevaar van besmetting zegt ze al haar klanten af. Hierdoor heeft ze de laatste weken geen geld meer verdiend. Wat de toekomst brengt, is onzeker. En daar ligt ze zeker wakker van. "Het is afwachten tot de gemeente met een tijdelijke bijstand komt, want als het lang duurt is straks het spaarvarkentje ook leeg."

NH Nieuws/Edward Dekker

Volgens financieel specialist Bas van Bommel van de Rabobank is Denise niet de enige die nu in de knel zit: "Noord-Holland heeft de meeste zzp'ers van heel Nederland. Zeker voor beroepen als pedicure zien we dat het hele inkomen wegvalt", vertelt hij. Korte dip Toch heeft hij hoop op een goede afloop. "We hopen dat deze crisis voor een korte dip zorgt. Dan kunnen veel zzp'ers het met een overbrugging van de overheid wel uitzingen. Maar als het lang gaat duren dan zullen er wel veel faillissementen volgen", aldus Van Bommel.