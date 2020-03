Online collectebus gestart vanwege het coronavirus: "Al tweederde opgehaald"

ASSENDELFT - Vanwege het coronavirus mogen de collectanten niet meer de straat op. Dit vindt ReumaNederland begrijpelijk, maar het baart ook zorgen. Reumapatiënt Rob Verweij uit Assendelft is daarom een online collectebus gestart: "Ik zie de impact van Reuma bij de mensen."

Gevolgen

De precieze gevolgen van de coronacrisis moet het Reumafonds nog ondervinden. Met de collectebussen wordt onder meer wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. Rob: "Reuma is niet altijd zichtbaar, maar het is een groot onderdeel van je leven." Elke dag staat in het teken van de ziekte. "Je bent altijd je energie aan het verdelen."

Naast wetenschappelijk onderzoek worden ook trainingen gefinancierd van het collectegeld. "Wij krijgen geen subsidies", aldus Lavina van ReumaNederland. De trainingen worden door reumapatiënten zelf gegeven. Zo krijgen mensen met reuma meer inzicht en handvatten om met de ziekte om te gaan.