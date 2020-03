Maartje en dochter Fiene verrassen oma's verzorgingstehuis met stoeptekening: "Hou vol!"

Door de coronacrisis zit de oma van Maartje 'vast' in het verzorgingstehuis. "Een zorggevangenis noemt ze het zelf", lacht ze. "Maar er wordt goed voor haar gezorgd hoor."

De twee begonnen in eerste instantie met alleen een stoepkrijtgroet voor oma te maken. Maar toen de tekst 'I <3 oma' was aangebracht, besloten Maartje en Fiene een kunstwerkje voor álle bewoners te maken. Even later viel er 'Hou vol! <3' te lezen vanaf de balkons van het wooncomplex.

Applaus

"Het was heel leuk", vertelt Maartje. "De mensen reageerden heel leuk dat er iets gebeurde. Vanaf een ander gebouw werd en zelfs geapplaudisseerd."