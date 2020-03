De huiskamer in cafésferen: West-Friese kroegbazen zorgen voor borrel en pubquiz

WEST-FRIESLAND - Je krijgt een borreltje met snacks erbij en je schuift aan bij een pubquiz. Alleen gebeurt dat niet in de kroeg, maar gewoon vanuit eigen luie stoel. Vier horecaondernemers willen de kroeg naar de huiskamer brengen. Ze introduceren een borrelbox en houden een digitale pubquiz op zaterdag 11 april.

"Wat je normaal op een horecatafel terug zou vinden, dat hebben we in een borrelbox gestopt", vertelt Sebastiaan Redeker van brasserie café De Werf in Hauwert. "Dat doen we om een beetje gezelligheid te creeëren." De borrelbox is gevuld door leveranciers van West-Friese bodem. Onder andere bierworstjes uit Zwaag, kaas uit De Weere en een notenmix uit Oostwoud. Die bedrijven leveren normaalgesproken aan deze horecaondernemers maar blijven nu zitten met een grote voorraad, zo vertelt Perry Meinen van eetcafé D'Ontmoeting in De Goorn. "Nu hopen we, door deze samenwerking, dat het een win-win situatie wordt." Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

Andere initatiefnemers van de borrelbox zijn Elle Mol van Sportcafé Zwaag en De Harmonie in Oosterblokker en Barry van der Oord van Les Deux Pont in Oudendijk en Zaal Dollenburg / eetcafé 70 in De Goorn. Online pubquiz In de borrelbox zitten genoeg hapjes en drankjes om met z'n tweeën een paar uur durende pubquiz door te komen. In de box vind je namelijk ook een toegangscode voor een online pubquiz. Hiermee kun je op 11 april inloggen op een speciale website. De bedoeling is dat alle borrelboxdeelnemers deze strijd met elkaar aan gaan. De box (prijs: 39,50 euro) is vanaf 1 april online of telefonisch verkrijgbaar via de deelnemende cafés. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina's van de initiatiefnemers.