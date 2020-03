Burgemeester Velsen vindt niet dat hij onverantwoord risico heeft genomen

Begin deze week werd bekend dat een verslaggever die die avond aan het werk was in het gemeentehuis, besmet is met het coronavirus. Dat was op 12 maart nog niet bekend. De man is afgelopen maandag opgenomen op de intensive care van het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

Binnen de richtlijnen

De gemeenten Castricum en Heemskerk schrapten op hetzelfde moment vergaderingen, maar Velsen liet de commissievergadering doorgaan. Volgens Dales viel het besluit deze bijeenkomst door te laten gaan 'binnen de richtlinen'.

Dales: "We hadden te maken met de kennis van toen en op basis daarvan liet ik het doorgaan. De grens voor bijeenkomsten lag op maximaal honderd mensen. Bij de raadssessies ging het om een veel lager aantal, enkele tientallen."