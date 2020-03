Noordkop & Texel Visserszoon Jayden (10) leert en vlogt op zee: "Veel leuker dan op school zitten"

OUDESCHILD - Geen school door coronacrisis en je vader is visser? Wat doe je dan? Jayden (10) mocht een week mee naar zee met zijn vader. Daar maakte Jayden een vlog over het werk op de kotter. "Veel leuker dan op school zitten."

Martijn van den Berg

Jayden wilde al heel lang een keer mee met de kotter naar zee. Zijn vader Martijn van de TX19 vist op tong: "Eigenlijk mocht het pas in de zomervakantie, maar nu zijn de scholen gesloten. Een soort coronavakantie." In de vlog van Jayden is goed te zien dat het niet echt vakantie is. Hij heeft hard gewerkt: "Vis sorteren, meehelpen aan de lopende band en ik heb de wacht gehouden met papa. Het was wel wennen aan het geschommel en dat vissen zo glibberig zijn." Daarnaast ging het huiswerk van school gewoon door. "Dat was minder leuk."

Jaydens vader Martijn van den Berg is supertrots op zijn zoon: "Het is heerlijk om hem een week mee te hebben. Ik vertel er thuis wel over het werk op zee, maar nu beleeft hij het echt. Hij is echt heel enthousiast. Stiekem hoop ik dat hij ook visser wil worden." Of Jayden ook visser wil worden weet hij nog niet zeker, maar tijdens het weekje op zee heeft hij zeker heel veel geleerd. "Leuker dan op school zitten. Als het van mijn moeder mag en van de juf ga ik volgende week weer mee."