Cabinepersoneel KLM wil 1,5 meter afstand aan boord van alle vluchten

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eerdere zorgen van de cabinevakbond hebben inmiddels de Tweede Kamer bereikt. D66 heeft Kamervragen gesteld over de angst voor besmettingen die sommige stewards en stewardessen hebben tijdens hun vluchten. Vakbond VNC wil ook dat de omstandigheden voor de bemanning in hotels in Singapore en Suriname drastisch verbeteren, waar sprake is van voedseltekorten en hotelkamers niet mogen verlaten.

1,5 meter is onmogelijk aan boord

Inmiddels zijn de werkomstandigheden aan boord van KLM-vluchten aangepast. Het contact tussen crew en passagiers is minimaal, het uitdelen van eten en drinken wordt beperkt en de bemanning mag mondkapjes en handschoenen dragen. Maar volgens KLM is het onmogelijk om 1,5 meter afstand tussen elkaar houden. VNC neemt er geen genoegen mee en eist dezelfde afstandsregels als op de grond. D66 heeft voorgesteld een voorbeeld te nemen aan Lufthansa, waar de middenstoelen worden geblokkeerd.

New York

Vanaf zondag gaat KLM een aangepast zomerschema in, met 57 bestemmingen. KLM vloog voor de coronacrisis op 171 bestemmingen. Ook bijna alle steden worden niet meer dagelijks aangevlogen, op New York na. VNC vindt dat onverantwoord.

De crew verblijft hoogstens 24 uur in New York en verlaat luchthaven JFK niet. Toch wil VNC dat KLM stopt met de dagelijkse vluchten naar New York City, "vanwege de sterk verhoogde kans dat er passagiers met corona worden vervoerd en daarmee het cabinepersoneel blootstellen aan een niet uit te leggen risico." In Verenigde Staten zijn ruim 85.000 coronagevallen geteld, waarvan ongeveer de helft in de staat New York.

Brandhaard

"VNC verwacht van de werkgever dat zij een parallel trekt in het beleid zoals destijds toen China de brandhaard was: per direct geen vluchten meer! We zijn in afwachting van de reactie van KLM en hoe zij hier invulling aan gaat geven. Ondertussen staat de telefoon hier roodgloeiend en de mailbox loopt vol met verontrustende mails van leden, wat we volledig begrijpen."