Nieuw magazijn- en kantoorruimte voor door brand getroffen bamboespecialist

HOORN - MOSO International BV heeft sinds deze week weer een eigen kantoorruimte. De bamboespecialist uit Zwaag werd vorige maand getroffen door een grote brand, waarbij het kantoor en magazijn in vlammen opgingen. De kantoorafdelingen zijn sinds deze week verhuisd naar een nieuwe locatie in Hoorn.

MOSO International BV

"Meteen na de brand werd ons van alle kanten hulp aangeboden", vertelt commercieel directeur Arjen Veltman. "Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. Hierdoor hebben we onze werkzaamheden niet hoeven stilleggen. Het was direct na de brand een groot voordeel dat onze data in de cloud is opgeslagen, waardoor wij direct toegang hadden tot alle klant- en ordergegevens." Productie vanuit China Het magazijn, dat werd ondergebracht in Venhuizen, is inmiddels volledig in bedrijf. Intussen wordt in China volop geproduceerd om de voorraad weer op peil te krijgen. "Het is lastig te zeggen wanneer wij alle producten weer op voorraad hebben. Sommige klanten hebben nauwelijks iets gemerkt van de brand, doordat hun producten nog onderweg waren naar ons magazijn", aldus medewerkster José de Ruijter-Luken.

"Per order wordt met onze klant besproken wat de beste oplossing is. Dit verloopt over het algemeen erg goed en gelukkig is er veel begrip en geduld", gaat zij verder. De Ruijter-Luken kan nog niet zeggen wanneer het hoofdgebouw in Zwaag is herbouwd. "Pas als het oude pand gesloopt is, kunnen we hier uitspraken over doen."