Opnieuw oproep vanwege mooi weer in weekend: 'Kom niet naar het strand'

ZANDVOORT - De stranden lonken met dit mooie lenteweer. Zeker in tijden dat iedereen de hele dag binnen zit. Toch roepen de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal mensen opnieuw op niet naar de stranden en de boulevards te komen.

Politie waarschuwt mensen niet naar Zandvoort te gaan. Foto: NieuwsFoto.nl

Vorig weekeinde gingen te veel recreanten naar het strand. De burgemeesters vonden het zaterdagmiddag te druk worden en deden die avond een oproep voor zondag: blijf thuis. Bezoekers kwamen te dicht bij elkaar in de buurt en inwoners van Zandvoort maakten zich druk vanwege het besmettingsgevaar vanwege de coronacrisis. Zij riepen de burgemeester op het dorp te sluiten. Lenteachtig Namens de kustgemeenten roept de Veiligheidsregio op om ook dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven. "Met dit lenteachtig weer is de kustregio vaak een populaire bestemming. Vermijd drukke plekken. Breng jouw eigen en andermans gezondheid niet in gevaar." Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort gaf aan dat hij het dorp niet compleet van de buitenwereld kan afsluiten. "Daar is geen juridische grondslag voor."

Bijkomend probleem van veel strandgangers is dat de horeca niet open is. Er zijn dus ook geen wc's waardoor is gesignaleerd dat mensen hun behoefte in de vrije natuur doen. Dat is volgens Zandvoort en Bloemendaal niet de bedoeling. Blijf niet te lang, was eerst de oproep.