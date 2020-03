Voor hardloper Butter is uitstel Olympische Spelen goed nieuws

"Nadat Rotterdam kwam te vervallen hadden we nog de hoop dat er nog een moment kwam waarop ik me kon kwalificeren", aldus Butter bij de NOS . Toen kwamen de maatregelen dat er tot 1 juni geen evenementen georganiseerd konden worden." De dag erna kreeg Butter te horen dat de Spelen waren verplaatst. "Dat was voor mij weer een opluchting, nu komen er weer kansen.

Nu er verschillende marathons zijn verplaatst naar het najaar wordt het druk in die periode. Zo zijn de marathons van Amsterdam (18 oktober) en Rotterdam (25 oktober) opeens een week na elkaar. Het is dus kiezen geblazen. "Ik heb gevoelsmatig geen voorkeur voor Amsterdam of Rotterdam. Ik moet ook even kijken waar mijn grootste kansen liggen voor plaatsing, dat kan ook in het buitenland. We hebben veel keuze, we moeten nu even terug naar de tekentafel om te kijken wat de beste kans is."

Pas op de plaats

Voor die tijd moet de atleet even pas op de plaats maken, om vervolgens op het goede moment te kunnen pieken. Butter: "Ik moet nu even de bal leeg laten lopen en hem dan weer hard oppompen richting het najaar."