Bizar toeval: Beverwijks echtpaar komt vinder 8 jaar vermiste trouwring tegen op straat

BEVERWIJK - Bertie en Giovanni (roepnaam Johan) Provenzano kunnnen hun geluk niet op. Na acht jaar hebben ze de verloren trouwring van Johan weer in hun bezit. De goudeerlijke vinder, Richard de Bree, kan rekenen op een enveloppe met inhoud. "We zijn hem zo dankbaar."

Zoals wel vaker maken Bertie en Johan afgelopen woensdag een ommetje door de wijk. Nabij de Plantage in Beverwijk lopen ze per toeval Richard van Bree tegen het lijf, die op dat moment met de metaaldetector op pad is. Als Johan hem vertelt dat hij acht jaar geleden zijn trouwring is verloren neemt het gesprek een bijzondere wending. "Ik krijg er nog de rillingen van", lacht Bertie tegen NH Nieuws.

Wat blijkt: twee weken eerder heeft Richard een vondst gedaan bij de Willem Vessieslaan. Hij laat een foto zien van een trouwring met de inscriptie Bertie en hun trouwdatum. "Ik denk dat kan toch niet waar zijn na acht jaar?", lacht Bertie. "Maar het is echt zo", vult Johan vol verwondering aan. "We zijn hem echt ontzettend dankbaar. Dit is voor ons een onvergetelijke dag."

