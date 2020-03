'Coronavirus zorgt voor spanningen in gevangeniswezen'

NOORD-HOLLAND - Net als in heel Nederland heeft het coronavirus ook in het gevangeniswezen grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. Gedetineerden mogen al weken geen bezoek meer ontvangen en iemand met symptomen zou direct worden gescheiden van de rest. Volgens ingewijden zorgt dat voor flinke spanningen.

Omdat gedetineerden dit zien als straf zouden gezondheidsklachten worden verzwegen, zo vertelt een bron aan Het Parool . De krant heeft een mail van de directie van de PI Zaanstad in handen waaruit dit zou blijken.

Naast dat gedetineerden met klachten uit elkaar worden gehaald, mag er niet meer meegedaan worden met werk of sociale activiteiten binnen de gevangenis.

Corona in de gevangenis



Sinds 14 maart hebben gevangenissen coronamaatregelen getroffen. Alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen zijn opgeschort. Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of verzorgers. Ook bezoek van een advocaat mag, mits dit niet telefonisch kan.