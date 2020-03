Leraren Kennemer Lyceum zingen cover van I Will Survive: "Ik ben er vrolijk van"

OVERVEEN - Leraren van het Kennemer Lyceum in Overveen hebben een aangepaste versie van de wereldhit 'I Will Survive' op YouTube gezet voor leerlingen en ouders. Rector Peter de Zoete: "We wilden toch een beetje de spirit erin houden."

NH Nieuws/Dimitri Walbeek

Vooropgesteld, de docenten willen met de opgewekte video niet de coronacrisis bagatelliseren. "Die nemen we zeer serieus", zegt rector De Zoete. De video is een grapje, maar met een serieuze ondertoon: We Will Survive. De Zoete: "Wij waren snel up and running met de online lessen en daarom had mijn team tijd voor deze video. Ik ben er vrolijk van." Kijk hieronder naar de coversong. Tekst gaat verder onder de video:

Met enthousiasme is gereageerd op het creatieve filmpje. "Wij hebben heel veel berichtjes van leerlingen en ouders gehad. Het lied is natuurlijk creativiteit en gekkigheid. De sectie Engels heeft aan het begin een eigen tekst op het lied geschreven. De docenten vonden het leuk om hieraan mee te werken. Het is geestig en zorgt voor saamhorigheid in de thuissituatie. Het is belangrijk dat mensen thuis weer even kunnen lachen." Rector De Zoete kondigt nog meer online-evenementen aan. Welke dat zijn, daar kan hij nu nog niets over zeggen. "Ik kan wel zeggen dat het ermee te maken heeft dat wij software hebben om de hele school tegelijk live ergens naar te laten kijken."