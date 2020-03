Wanhoop over besmettingsgevaar Schiphol bereikt Tweede Kamer: D66 stelt vragen

De Tweede Kamerfractie van D66 heeft vragen gesteld aan luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws over besmettingsgevaar op Schiphol. Grondpersoneel van Schiphol liet afgelopen maandag weten bang te zijn corona te krijgen door onder andere te moeten werken in overvolle bagagehallen, lounges en bij de securitycheck.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

D66-Kamerleden Jan Paternotte en Kees Verhoeven willen van de minister weten welke maatregelen er getroffen worden om passagiers en personeel tegen het coronavirus te beschermen. De fractieleden vragen zich af of de 1,5 meter-richtlijn van het RIVM op Schiphol wordt nageleefd.

Opgesloten in hotelkamers

Ook maakt D66 zich zorgen om het welzijn van het KLM-cabinepersoneel. Volgens De Telegraaf zouden stewards en stewardessen bang zijn om te vliegen. Ook cabinevakbond VNC trekt aan de bel over verregaande eisen op zogenaamde stops in Singapore en Suriname. De bemanning zou volgens de bond na de vlucht 55 uur opgesloten moeten zitten in hun Singaporese hotelkamers en in Paramaribo zou er voor de crew sprake zijn van voedseltekorten.

Aanpak Schiphol

Schiphol zegt al veel maatregelen te hebben genomen om ruimte tussen passagiers onderling en het personeel te creëren. Overal in de terminals is tape op de vloer aangebracht om de 1,5 meter afstand aan te kunnen geven. Bij de incheckbalies hangt plastic tussen de medewerkers en de reizigers en de bagage-afhandeling wordt beter verspreid over de banden. Wegbrengers en afhalers worden ontmoedigd om het luchthavengebouw in te gaan.

De Duitse maatschappijen Lufthansa en Eurowings nemen aan boord ook maatregelen om passagiers ruim uitelkaar te kunnen houden. De twee airlines laten de middenstoelen in rijen van drie en vier vrij. Als het aan D66 ligt moet dat bij alle maatschappijen gebeuren die nog op Schiphol vliegen.

Luxe Lounge

Vorige week stelde de SP-fractie uit de Tweede Kamer ook al vragen naar aanleiding van een artikel op NH Nieuws. De partij maakt zich zorgen om het personeel dat in de luxe Aspire Lounge werkt en nog steeds eten en drinken aan passagiers moet aanbieden. Sinds vorige week maandag zijn alle restaurant en cafés dicht in Nederland, ook op Schiphol. De SP vraagt zich af waarom er in die lounge een uitzondering wordt gemaakt en wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen de wachtruimte zo snel mogelijk laat sluiten.