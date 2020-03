Familie uit Texel vast op zeilschip voor kust van Panama

"Wij, Tjaart (53), Mariska (47) en onze kinderen Linde (13) en Berber (4), liggen met ons zeilschip Zouterik op de Las Perlaseilanden, een archipel van meer dan 200 kleine, vooral onbewoonde eilandjes 35 zeemijl uit de Stille Oceaankust van Panama. En we liggen hier vast. Opgesloten in het paradijs. Sinds vier dagen geleden hier het eerste Coronageval is vastgesteld, zitten we in quarantaine op onze boot. Nu zitten we altijd met z’n vieren in een kleine ruimte, al sinds we in de zomer van 2018 Texel achter ons lieten, maar als je gedwongen wordt op je boot te blijven, voelt dat toch anders."

Gevangen

"We voelen ons gevangen. Niet omdat we thuis moeten werken en onze kinderen thuis les moeten geven. Dat is al 20 maanden onze dagelijkse praktijk. We zitten gevangen in onze reis, in ons vaarplan. Vier dagen geleden zou de grote dag zijn. De dag waar we al sinds ons vertrek uit Nederland naar uitkeken. De dag die sinds onze transit door het Panamakanaal continu door onze hoofden spookte. Die dag zouden we voorlopig voor de laatste keer in zo’n vijf weken tijd ons anker ophalen. Voor ons lag de Grote Oceaan. Maar liefst 4000 zeemijlen scheidden ons van Frans Polynesië. Over 30, 35 of misschien wel 40 dagen zouden we op de Marquesas aankomen en dan begon ons grote Pacific adventure."