Politie vindt 55 dode cavia's en verwaarloosde kat in West-Friese woning

WEST-FRIESLAND - De politie heeft begin deze week 55 dode cavia's en een verwaarloosde kat gevonden in een woning in West-Friesland. Alle dieren zijn door de politie in beslag genomen. Tegen de 49-jarige verdachte zijn meerdere proces-verbalen opgemaakt.

Nadat de politie een melding ontving over verwaarloosde dieren zijn zij naar het adres gegaan. In de schuur bij de woning werden 55 dode cavia's gevonden. In de hokken van de overleden dieren was geen water en voer aanwezig, en ook waren deze niet schoongemaakt. De politie vermoedt dat de cavia's onder nare omstandigheden dood zijn gegaan.

Ook de woning van de verdachte bleek sterk vervuild te zijn. De agenten troffen hier een verwaarloosde kat aan, die leefde in zijn eigen uitwerpselen. Het dier leefde in een krappe bench zonder water en voer. De eigenaar kreeg een etmaal de tijd om de leefsituatie van het dier te verbeteren.

Toen de politie na 24 uur terug kwam en nogmaals controleerde had of de situatie was verbeterd bleek dit niet het geval. Er werd besloten om de kat in beslag te nemen. De kat heeft inmiddels de nodige zorg gekregen.

De dierenpolitie is deze week een onderzoek gestart en heeft tegen de 49-jarige verdachte de nodige proces-verbalen opgemaakt.