SC Cambuur neemt Hoedemakers definitief over van AZ

De 22-jarige middenvelder kwam dit seizoen 31 keer in actie voor Cambuur. Daarin maakte hij één goal en gaf vijf assists.

Hoedemakers kwam in 2009 via SC Hercules Zaandam in de AZ Jeugdopleiding terecht (O-12). In de laatste wedstrijd van het seizoen 2017-2018 maakte hij in het thuisduel met PEC Zwolle (6-0) zijn debuut in AZ 1.