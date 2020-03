Hoornse Martijn wil een AirBnB voor tuinen: "Zodat kinderen kunnen trampolinespringen"

"Door mijn drukke gezinsleven en mijn baan heb ik helaas niet heel veel tijd om mijn idee verder uit te werken", laat Martijn weten. "En ik heb hier ook niet genoeg kennis voor. Het zou daarom enorm mooi zijn als we mensen kunnen vinden die mee willen helpen aan het bouwen van een website waar dit mogelijk is. Als je het niet zelf kan uitvoeren, deel het dan, vind ik."

Met behulp van een agenda zouden mensen hun tijd in een bepaalde tuin kunnen inplannen. Je meldt je aan bij een tuin, maakt online kennis en leest de huisregels van de eigenaar. Vervolgens kun je een bepaalde tijd reserveren om de kinderen bijvoorbeeld uit te laten razen. Of je reserveert een stuk tuin voor een bepaalde tijd om een eigen moestuintje aan te kunnen leggen.

"Het begon met de gedachte om onze tuin en die van anderen die dit willen uit te lenen aan mensen die zelf alleen een balkon, of helemaal geen tuin hebben", vertelt Martijn aan WEEFF. "Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen een uurtje bij ons op de trampoline springen. Want door de coronacrisis mogen zij ook niet meer naar speeltuinen. Maar het kan ook voor ouderen."

Martijn woont zelf met zijn vriendin en vier kinderen aan de rand van de binnenstad van Hoorn. Hier heeft hij een grote tuin, waar niet altijd in gezeten of gespeeld wordt. En zo ziet hij meer mensen in zijn buurt die wel een tuin hebben en die deze wellicht beschikbaar willen stellen.

Eerst wil hij er voor zorgen dat er een goed platform staat, waar mensen kunnen aangeven of zij hun tuin beschikbaar stellen en welke tijden deze geopend zijn. Dit zou door middel van een kleine landkaart duidelijk gemaakt kunnen worden. "Het is geen oproep om alleen mijn eigen tuin vol te krijgen", reageert de initiatiefnemer lachend.

"Ik wil proberen om de mensen dichter bij elkaar te brengen, en dat kan door dit initiatief. Het liefst bouwen we dit concept ook na de coronacrisis verder uit", aldus Martijn. "En daarbij hoop ik dat dit idee uiteindelijk in heel Nederland wordt omarmd."