Berenjacht barst los in 't Gooi

HILVERSUM - Je moet niet raar opkijken als je overal door 't Gooi beren achter ramen ziet zitten. Ze zijn onderdeel van een heuse berenjacht. Het is bedoeld om kinderen even af te leiden tijdens de coronacrisis.

Het spel is simpel: zo veel mogelijk mensen zetten een beer achter het raam en kinderen kunnen deze dan zoeken. En wie de meeste beren spot, wint natuurlijk. Maar zo makkelijk is het nog niet, want de ene beer zit achter een nog hogere raam dan de andere. Of ze zitten verdekt opgesteld in een hoekje van het raam in precies dezelfde kleur als het gordijn.

NHnieuws

Steeds meer mensen uit 't Gooi geven gehoor aan de oproep. In Hilversum is zelfs een Facebookgroep 'Berenjacht in Hilversum' opgericht waar je kunt zien bij welk huis je een beer kunt vinden. "Een korte wandeling met kinderen is veel leuker als ze een doel hebben en op berenjacht mogen", aldus de oprichter van de Facebookgroep.

Maar ze wijst er ook op dat de berenjacht verantwoordelijk gebeurd. "Ga dus alleen met je eigen kids in je eigen buurt. Kom je toevallig een ander gezin tegen? Houd je dan ten alle tijden aan alle maatregelen die op dit moment van kracht zijn!" Australië Volgens een Belgische krant komt de berenjacht overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk en diende het populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, geschreven in 1995 door Michael Rosen en Helen Oxenbury, als inspiratie.

NHnieuws