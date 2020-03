Weesper ondernemers koken gratis voor de zorg

WEESP - Werkloos toekijken zit niet in het aard van de Weesper horeca. Nu de restaurants noodgedwongen dicht zijn, wordt er toch gewoon gekookt in de keuken. Met een gratis maaltijd steken ze de hardwerkende zorgmedewerkers een hart onder de riem.

NH Nieuws

'Oh wat lief van jullie!' De medewerkster van verzorgingshuis Oversingel is zichtbaar aangedaan wanneer de eerste maaltijden bezorgd worden. Vandaag andijviestamppot met jus en een balletje gehakt. De aardappelen, andijvie en het vlees komen van de plaatselijke groenteman en slager en worden bereid in de keuken van restaurant Aaltje. Zo proberen ze 100 zorgmedewerkers twee keer per week van een gratis maaltijd te voorzien. Begrip "We hebben er begrip voor dat de restaurants gesloten zijn", zegt Sidney Diekstra van restaurant Passata. "We hebben alle klusjes inmiddels wel gedaan en we willen graag weer onze passie volgen. Daarom besloot hij samen met Jordi Dekker van restaurant Aaltje om tot actie over te gaan: koken voor de medewerkers in de zorg!

Quote Zonder zorg blijven de restaurants straks leeg. Sydney Diekstra

De koks doen het graag en met hulp van de plaatselijke middenstand worden de kosten gedeeld. Er is veel bijval, want na de groenteman en de slager levert nu de bakker de bekende Weesper moppen, zorgen de makelaar en de ijssalon voor gratis ijsjes en is er ook een fles wijn van de wijnhandelaar. Het breidt zich uit als een olievlek en ook in Hilversum is een soortgelijk initiatief ontstaan.

NH/marcruyg

De bedrijven zijn gezond en heben voldoende vet op de botten om het nog een paar maanden uit te houden. Wel met de steunmaatregelen van de overheid. Maar Sidney kijkt graag naar de toekomst. "We blijven dit doen zolang als we kunnen, maar we hopen wel dat we straks iedereen weer welkom kunnen heten in ons restaurant", zo besluit hij.