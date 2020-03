Zeven inwoners van 't Gooi overleden aan de gevolgen van het coronavirus

HILVERSUM - Een inwoner van Laren is vandaag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat maakt Nanning Mol, de burgemeester van Laren, bekend. Daarmee komt het aantal overledenen dat woonachtig was in 't Gooi op zeven.

Volgens Mol gaat het om een 'oudere' inwoner van Laren. "Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ik wens hen veel sterkte en kracht toe in deze onzekere tijden", reageert de burgemeester. "In ons dorp is dit de eerste inwoner die aan het virus is overleden. Dit nieuws doet pijn en geeft ook aan hoe belangrijk het is dat iedereen, maar dan ook echt iedereen zich moet houden aan de maatregelen. Neem die 1,5 meter afstand. Blijf thuis als dat kan."

Afgelopen weekend overleed ook een inwoners uit Eemnes, ook uit de zogeheten 'risicogroep'. Vrijdag werd ook bekend dat twee inwoners van Huizen zijn overleden aan gevolgen van het coronavirus.

Woensdag overleed eveneens een inwoonster van Hilversum in een verzorgingshuis. Daarnaast overleed maandag een Weespse in het ziekenhuis van het Tergooi aan de gevolgen van het virus.