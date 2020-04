Veertien inwoners van 't Gooi overleden aan de gevolgen van het coronavirus

Het aantal bewezen coronapatiënten lag maandag nog op 93 mensen, maar volgens de GGD is dat slechts het topje van de ijsberg omdat niet iedereen wordt getest.

Van de veertien slachtoffers uit 't Gooi overleden er vier in het Tergooiziekenhuis, acht in een verpleeghuis en twee thuis.

De GGD-cijfers zijn de meest recent bekend gemaakte cijfers over slachtoffers in 't Gooi. De GGD maakt vanaf deze week elke woensdag bekend hoeveel dodelijke slachtoffers er in de regio zijn door het coronavirus.