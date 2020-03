Deze Noord-Hollandse sporters vervelen zich stierlijk: deel twee

AMSTERDAM - De sport in Noord-Holland en andere delen van Europa ligt stil vanwege het coronavirus. Het is voor de sporters onmogelijk om te trainen bij hun club. Na het eerste overzicht is het tijd voor een update van het tijdverdrijf van de sporters.

Pro Shots/Toon Dompeling, Pro Shots/Sjoerd Tullenaar

We beginnen met Ferdy Druijf. De aanvaller uit Uitgeest in dienst van AZ blijft thuis, maar of zijn buren daar blij mee zijn...

Judoka Henk Grol, inwoner van Haarlem, wilde graag afscheid nemen op de Olympische Spelen in Tokio. Nu die zijn uitgesteld moet het pensioen nog even wachten. "Ik ga door, ik geef nu echt niet op", zei hij eerder al tegen NH Sport. "Dan maar volgend jaar afscheid nemen in Tokio."

De jeugdspelers van AZ kunnen niet meer op het trainingscomplex in het Kalf terecht, dus worden ze gevraagd thuis wat met de bal te doen. Het talent Massi Frassino neemt die taak zo te zien zeer serieus.

Wielrenner Jetse Bol, woonachtig in het Spaanse Girona, was een paar dagen geleden nog vol goede moed.

NH Sport sprak de Avenhorner voordat de situatie in Spanje verergerde. Sindsdien mag hij niet de deur uit om te fietsen. De verveling begon vrijdag toe te slaan en zelfs de hometrainer leek geen goede oplossing meer.

De spelers van FC Volendam (voor nu even niet Het Nieuwe Oranje maar Het Fitte Oranje) lijken nog wel wat motivatie te hebben om zich fit te houden. Darius Johnson bijvoorbeeld leeft zich uit in de achtertuin.

FC Volendam-verdediger Mohamed Betti wordt flink afgebeuld in de verder lege sportschool. Die komt fit de crisis uit, geen twijfel over mogelijk.

We sluiten af met Ajax-talent Naci Ünüvar, die een heus parcours voor zichzelf heeft uitgestippeld. Goede balbehandeling in de kleine ruimte, dat is wel aan hem besteed.