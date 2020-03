Cabaratier / kleinkunstenaar Micha Ghorghy verbleidt ons met een vrolijk liedje over... Bier! Dus, hef het glas en haak lekker in. Proost!

Lijkt het je iets? Heb je een band, ben je singer-songwriter, cabaretier of wat dan ook, mail ons en dan kunnen we kijken of we bij je langs kunnen komen voor de quarantaine-sessies: optreden@nhnieuws.nl

Bekijk alle optredens op nhnieuws.nl/sessies