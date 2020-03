Uitstel van betalingen voor Heemsteedse ondernemers, stichtingen en verenigingen

Activiteiten die niet kunnen doorgaan maar waarvoor al kosten zijn gemaakt, kunnen worden vergoed via de toegekende subsidie. De subsidieontvanger kan een verzoek voor een tegemoetkoming in de kosten indienen via gemeente@heemstede.nl.

Corona in Haarlem

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn