Schagen verlengt uitstel dwangbevelen

SCHAGEN - Gemeente Schagen heeft het uitstel van aanmaningen en dwangbevelen aan ondernemers verlengd tot 1 oktober. Het uitstel geldt voor alle ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen. Eerder werd de termijn vastgesteld op 1 juli.

Ondernemers lieten de gemeente weten dat ze mogelijk pas na de zomer hun aanslag kunnen betalen. Het college heeft daarom dus besloten hen tot 1 oktober uitstel te verlenen. En er volgen tot die tijd ook geen aanmaningen en dwangbevelen “Op deze manier willen we hen financieel lucht geven in deze onzekere tijd,” zegt Joke Kruit.

Joke Kruit, wethouder Financiën, laat op de site van gemeente Schagen weten: “We doen er alles aan om onze ondernemers te ondersteunen in hun inkomen en voortbestaan. En niet de dupe te laten worden van de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers die minder of geen omzet meer hebben, kunnen uitstel krijgen om hun gemeentelijke belastingen te betalen. Dit geldt overigens ook voor inwoners die door arbeidstijdverkorting te maken hebben met een lager inkomen.”

