De vereniging gaat onderzoeken wat wel mogelijk is. "En dat is meer dan je in eerste instantie misschien zou denken, mits je het creatief benadert. Dat vind ik trouwens ergens wel het mooie aan deze situatie. Dat mensen ook de uitdaging kunnen zien en dat er voor veel zaken creatieve oplossingen bedacht worden", aldus voorzitter Gerda de Weerdt.

Leeg plein

Zo denkt ze bijvoorbeeld aan een toespraak van de burgemeester voor een leeg plein die mensen thuis via een livestream kunnen bekijken. "Daarna zouden alle Weespers in hun oranje uitdossing in hun tuin of op het balkon kunnen gaan staan om daar uit volle borst het Wilhelmus te zingen. Kun je je voorstellen hoe mooi dat zou klinken? Foto's hiervan kunnen dan gedeeld worden via jullie website of via social media."

Daarnaast hebben ze ideeën voor een puzzeltocht, oud-Hollandse spelletjes en nog veel meer. Er staat nog niets vast, maar het creatieve brein maakt overuren en ze hopen een mooie dag neer te zetten. "Maar wel met respect voor de mensen die door het coronavirus te maken hebben en krijgen met ziekte of verlies", zo besluit ze.