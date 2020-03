Meeste 'uitwaaiers' op Noordpier houden keurig afstand: "Het is goed te doen"

VELSEN-NOORD - Ondanks dat de Noordpier slechts zes meter breed is, kan het gebod om anderhalve meter afstand te houden prima uitgevoerd worden. De wandelaars, fietsers en vissers nemen het gebod over het algemeen goed in acht, al zijn er uiteraard uitzonderingen.

