Duwo gaat vaker rondlopen op Uilenstede: "Zo nodig delen we boetes uit"

AMSTELVEEN - Studentenhuisvester Duwo zegt vaker rondes te doen op studentencampus Uilenstede in Amstelveen. Deze week werd er geklaagd over geluidsoverlast door een balkonfeest.

In eerste instantie zei de politie dat er gefeest werd zonder dat studenten zich aan de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus hielden, maar later werd dat bericht ingetrokken. Volgens de studenten stonden er alleen huisgenoten op de balkons bij elkaar.

Leuk initiatief

"Als eerste begrijpen we dat het voor studenten best lastig is als je veel thuis bent, veel vrije tijd en geen colleges hebt, dat je behoefte hebt aan contact en gezelligheid", laat DUWO vandaag aan AT5 weten. "Een balkonfeest met gepaste afstand tot elkaar is natuurlijk een leuk initiatief."

Daarom wil Duwo met de Vereniging Bewoners Uilenstede, gemeente en politie overleggen over "initiatieven van de bewoners waarbij de RIVM-regels in acht worden genomen. Want het blijft natuurlijk een studentencampus waar veel mensen bij elkaar wonen en er ook goede dingen gebeuren."

Intensiever beheren

Toch wil Duwo extreme geluidsoverlast, vernieling, vervuiling en onveilige situaties voorkomen. "Duwo gaat intensiever beheren en vaker rondes lopen om onveilige en overlastgevende situatie een halt toe te roepen. En daar waar nodig delen we boetes uit of wordt er per geval naar maatwerk gekeken afhankelijk van de situatie en de ernst. We werken nauw samen met de politie en handhavers, zij hebben andere middelen vanuit de noodverordering die zij kunnen toepassen."

Duwo hoopt de bewoners van de studentencampus "zo gezond en veilig mogelijk door deze crisis heen komen en dat het leuk en gezellig wonen blijft."