Je mag komend weekend gewoon nog wandelen door de Gooise natuur: "Maar hou afstand"

HILVERSUM - Als het de komende dagen lekker voorjaarsweer wordt, mag je er ondanks de strengere coronamaatregelen gewoon nog op uit trekken in de Gooise natuur. "Maar hou wel afstand van elkaar", zo is de boodschap die onder meer het Goois Natuurreservaat uitdraagt.

Het was afgelopen weekend, net als op stranden elders in Noord-Holland, druk in de Gooise bossen en op de heide. Nog niet iedereen leek zich er van bewust dat de coronamaatregelen strenger waren geworden. Het zorgde er mede voor dat er zondag halverwege de dag grote borden rond de natuurgebieden werden gezet met de oproep om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Afgelopen week werden de coronamaatregelen weer een beetje strenger. Met meer dan drie personen samenkomen is bijvoorbeeld uit den boze. Voor mensen die vrezen dat ze nu geen wandeling meer kunnen maken door de natuur, is er goed nieuws: dat kan gewoon. "In het Goois Natuurreservaat is het drukker dan ooit. Activiteiten zijn afgelast, restaurants, scholen en veel winkels zijn gesloten door de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig kunnen we nog genieten van de natuur. Houdt u alstublieft wel de gewenste 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd overvolle natuurgebieden", zo laat het Goois Natuurreservaat weten.

Natuurmonumenten doet eenzelfde soort oproep en vraagt bezoekers van de natuurgebieden ook 'hun gezond verstand te gebruiken'.

Oproepen lijken te werken

De oproepen om afstand van elkaar te houden lijken ondertussen goed opgevoegd te worden.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, gaf eerder deze week al aan dat hij over het algemeen tevreden is over hoe er in 't Gooi met de coronamaatregelen wordt omgegaan. "Vooral toen er zondag een extra oproep kwam en we ook borden hebben neergezet, leken steeds meer mensen doordrongen van de noodzaak van deze maatregelen", vertelde de burgemeester eerder deze week tegen NH Nieuws.