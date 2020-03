Man overlijdt bij ongeval op Helderseweg in Alkmaar

ALKMAAR - Omstreeks 18.15 uur vanavond is er een ongeluk gebeurd op de Helderseweg in Alkmaar. Bij het ongeluk is een man om het leven gekomen.

Er is nog veel onbekend over het ongeval. Naar alle waarschijnlijkheid is er een botsing geweest tussen een auto en het slachtoffer, dat aan het fietsen was. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat de zwarte auto bij het ongeluk betrokken zou zijn.

Er waren verschillende hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Dit is procedure bij ongevallen met een fatale afloop.