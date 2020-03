Sport Keeperstrainer Telstar heeft twee banen: "Maar even geen werk en inkomen"

IJMUIDEN - Oud-profvoetballer Cor Varkevisser had voor de coronacrisis twee banen. Hij was keeperstrainer bij Telstar en eigenaar van een Grand Café op de lange Nieuwstraat in IJmuiden. Door de huidige situatie zit hij zonder werk en dus ook zonder inkomen.

Bij Telstar werkte Varkevisser als zzp'er. Hij trainde de keepers van de club, maar nu dat gestopt is heeft hij ook geen inkomen meer. Ook vanuit het begin dit jaar geopende Grand Café komen geen inkomsten meer. Het bedrijf aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden is net als alle horecazaken voorlopig tot 6 april gesloten. Varkevisser zit dus thuis en doodt de tijd met wandelen en het volgen van het coronanieuws. "Het belangrijkste voor mezelf is dat we snel weer aan de gang kunnen. Het is afwachten."