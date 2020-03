'Kampeercrisis' in IJmond door coronavirus: "Alle pijlen op Sail"

IJMOND - Het komt dit jaar niet meer goed, stelt Yvonne Lubbers van familiecamping De Duindoorn in IJmuiden. Ook het toerisme in de regio wordt door het coronavirus hard geraakt. "Wij zijn gelukkig nog van de oude garde en hebben een buffertje kunnen opbouwen."

NH / Dennis Mantz

Bij de IJmuidense camping is de afgelopen maanden kosten noch moeite gespaard om een restaurant te realiseren. Maar de gloednieuwe horecagelegenheid op het terrein moet vanwege de afgekondigde noodmaatregelen voorlopig dichtblijven. "Dit doet wel pijn ja", vertelt Yvonne van de familiecamping tegen NH Nieuws. "Als je zo'n investering doet, dan hoop je natuurlijk dat je dat kan goedmaken gedurende het jaar. Maar de gezondheid is belangrijker, dus moeten we het ook gewoon accepteren." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

In IJmuiden gaat per 1 april het seizoen voor de camping wel 'gewoon' beginnen. Maar het succes van een camping zonder geopende horecagelegenheid - en met een samenscholingsverbod - laat zich raden. "We volgen de richtlijnen en mogen wel gewoon open zijn. Als de overheid zegt sluiten, dan doen we dat ook", vervolgt ze. "En anders zullen we maatregelen nemen. Mensen moeten niet denken dat het hier een paradijs is waar men kan rennen en zich niet aan de regels hoeft te houden."

Camping Adrichem in Beverwijk is het jaarrond gewoon open. Over ruwweg een maand zou het terrein vol komen te staan met fans van Max Verstappen, maar nu de Grand Prix is uitgesteld blijft het voorlopig bij een handvol medewerkers van Tata Steel. "Je merkt nu dat de 'Bazaar-mensen' die meestal voor een weekend komen ook afzeggen", vertelt Corry Metselaar van de Beverwijkse camping. Alle pijlen volgens gaan volgens haar nu op Sail dat in augustus plaatsvindt. "Dan heb ik hier op het veld zeker dertien campers staan. Dan kan er niet een meer bij en zit ik echt vol."