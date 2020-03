Teleurstelling bij fanatiekelingen Plus Wandel4Daagse: "We moeten ons er maar bij neerleggen"

ALKMAAR - Hij zou hem dit jaar voor de 12e keer lopen. Maar voor de 83-jarige Piet Koopman uit Heerhugowaard rest er deze zomer niets anders dan een wandeling op eigen gelegenheid. De Plus Wandel4Daagse is door het coronavirus afgelast. "Het is een teleurstelling maar we moeten ons er maar bij neerleggen."

Hoewel de vierdaagse pas na 1 juni wordt georganiseerd heeft sportorganisatie Le Champion toch besloten om alle evenementen tot 1 juli af te lasten. En dat betekent ook dat de Alkmaar City Run en de Ronde van Noord-Holland niet doorgaan.

Onverantwoord

"Gezien de verspreiding van het coronavirus is het in onze visie volstrekt onverantwoord om in juni alweer grote evenementen met duizenden mensen te laten plaatsvinden", aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.

Piet Koopman zou eigenlijk samen met zijn broers Sjaak en Dirk de vierdaagse lopen. Het is voor de broers inmiddels een traditie geworden. "Het is een heel mooi evenement. De ene keer loop je over het strand en daarna weer door de polder. Je komt heel veel verschillende mensen tegen en het is altijd gezellig."

Mensen die zich al ingeschreven hebben krijgen hun geld niet terug. Wel kunnen ze volgend jaar voor de helft van het geld meedoen aan de sportevenmementen. Er zijn namelijk al veel kosten gemaakt en als alle mensen hun geld weer terug moeten krijgen, kan volgens directeur Van der Jagt morgen het 'licht uit'.

Pijn in het hart

"We hebben dit besluit met pijn in het hart moeten nemen", vertelt Van der Jagt. "Maar we zijn een sportvereniging en geen commercieel bedrijf. We kunnen geen cadeautjes uitdelen waardoor onze continuïteit in gevaar komt. Dat lijkt me niet handig."

Koopman heeft begrip voor het besluit. "De kosten bedragen ongeveer twintig euro. Dat is wel te overzien. Bovendien maken ze natuurlijk ook veel kosten. Het is altijd erg goed verzorgd dus ik ben helemaal niet boos. Ik vind het redelijk. Volgend jaar gaan we er weer wat moois van maken."