Europese bond plant interlands voor handbalsters in juni

Resterende kwalificatieduels

De handbalsters van Oranje zouden deze week eigenlijk twee keer tegen Spanje spelen. Die ploeg was in december ook tegenstander in de finale van het WK in Japan. Voor de thuiswedstrijd in Ahoy Rotterdam waren 10.000 kaarten verkocht. Die twee duels worden nu afgewerkt op een nog te bepalen locatie tussen 1 en 7 juni. Ook zal de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade dan Griekenland en Oostenrijk treffen. De twee beste landen uit de groep van vier plaatsen zich voor het EK, dat in december in Noorwegen en Denemarken wordt afgewerkt.