Plan voor Koningsdag in augustus: "Begin van een mooie tijd"

AMSTERDAM - Een groep ondernemers is een actie gestart om Koningsdag op 31 augustus te laten plaatsvinden. "Laten we in deze moeilijke tijden ook iets hebben waar we naar uit kunnen kijken", schrijven ze op Facebook.

ANP

Tot 1 juni mogen er geen evenementen plaatsvinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Koningsdag, dat op maandag 27 april zou plaatsvinden, vervalt daardoor. Geschiedenis "Laten we niet alles afzeggen, maar het simpelweg gewoon vooruit schuiven", stellen de ondernemers voor. "Koningsdag blijft één van de mooiste dagen van het jaar en vooral een dag die we niet willen missen. Laten we de geschiedenis samen herhalen en dit alsnog vieren op 31 augustus!" Zo'n 1500 Facebookgebruikers hebben inmiddels aangegeven het initiatief, met de naam 'Red Koningsdag 2020', te steunen. Als er 'genoeg animo' is zullen de ondernemers naar de gemeente stappen met het plan. "Zie het als een overwinning op het virus en het begin van weer een mooie tijd voor ons als land!", schrijven ze.