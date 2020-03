Telefonisch horen in een lege Alkmaarse rechtszaal

Ook rechters doen hun best om tijdens de coronacrisis door te werken. De rechtspraak mag namelijk niet stilvallen.

Eerder werd al bekend dat door het coronavirus vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten zouden worden. Urgente zaken gaan, in principe zonder fysieke zitting, wel gewoon door.

Gerda van Dijk, rechter bij Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar brengt haar werkdagen veelal door in een lege zittingszaal. "Maar wel in toga, omdat af en toe toch een procesdeelnemer verschijnt", Twitterde Van Dijk bij een foto waarop ze telefonisch een zaak behandelt. "Voor mij liggen nog twee iPhones." Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Corona in Noord-Holland

