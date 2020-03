Geen Stille Tocht en Dodenherdenking zonder publiek in Hoorn

HOORN - Het had een jaar vol activiteiten moeten worden met de viering van 75 jaar bevrijding. Maar het Hoornse Comité 40-45 is genoodzaakt om alle activiteiten stop te zetten. "Er komt geen Stille Tocht en Dodenherdenking wordt een kleine plechtigheid zonder publiek."

Met een speciaal opgerichte werkgroep is er lang gewerkt aan de voorbereiding van de vele activiteiten rondom 75 jaar bevrijding in Hoorn. Al vroegtijdig werd besloten de activiteiten stop te zetten. "Het is dan ook dramatisch dat we alles moeten afgelasten. We willen geen enkel risico nemen", aldus Eddy Boom voorzitter van Comité 40-45 in Hoorn.

Geen expositie, geen Open Joodse Huizen en ook mogelijk geen vrijheidsmaaltijden en theatervoorstelling. Boom: "Er wordt gekeken of 'Theater op de Bon' naar later in het jaar verplaatst kan worden, mogelijk in het Cultuurweekend in september."

Kleine plechtigheid

Normaal gesproken wordt ieder jaar op 4 mei de Stille Tocht gehouden die vanaf de Westerdijk naar de Grote Kerk op het Kerkplein gaat waarna de plechtigheid plaatsvindt. "We zijn nog in overleg hoe we het precies gaan aanpakken. De toespraak van de burgemeester zal doorgaan, de trompettist speelt de Taptoe en het plein zal zo ingericht worden dat er op gepaste afstand, bloemen gelegd kunnen worden. Ook zijn we aan het kijken of we de herdenking in beeld kunnen brengen zodat mensen die achteraf op de site kunnen bekijken."

Een aantal activiteiten gaat in afgeslankte vorm in ieder geval door. Zo wordt er op dinsdag 7 april op de Roode Steen voor pop-up museum Expoost een metersgroot bord met de tekst ’75 jaar Vrijheid’ geplaatst. Van 2 tot en met 5 mei kunnen mensen daar een bloem in het bord steken.

Daarnaast zal er op 20 april bij station Hoorn een plaquette worden onthuld met daarop de namen van 16 Joodse inwoners van Hoorn die vermoord zijn in Auschwitz en Sobibor. Ook dit gebeurt zonder publiek.