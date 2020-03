Naarder supermarktmedewerker bespuugd door klant die geen winkelwagentje wil

De supermarkt hoopt dat de man herkend wordt, zodat er aangifte gedaan kan worden. Zeker vanwege het coronavirus heeft in het gezicht hoesten of spugen een extra lading, vanwege het besmettingsgevaar.

Een klant van de Plus-supermarkt aan de Evert de Bruinstraat had daar kennelijk geen zin in. Op de videobeelden die de supermarkt online heeft geplaatst is de zien hoe een medewerker bespuugd wordt als hij de man terecht wijst.

Corona in 't Gooi

