Texelse fotograaf brengt troostbeelden voor de thuisblijvers

TEXEL - Veel vakantiegangers gaan niet meer naar Texel omdat ze thuis moeten blijven en omdat de burgemeester van het eiland het afraadt om te komen. Maar het eiland bloeit op in deze prachtige lentedagen. Voor de thuisblijvers levert de Texelse fotograaf Justin Sinner filmbeelden en foto's van Texel in de lente als troost.

Justin Sinner werkt het liefst alleen. Dat komt nu goed uit in een tijd waarin afstand gehouden moet worden en menselijk contact gemeden moet: "Ik ben het wel gewend om alleen te werken. Of ik nou in opdracht van een bedrijf aan het fotograferen ben of de natuur in trek", vertelt hij. "

Op zijn foto's op social media, met name Facebook, krijgt Sinner altijd veel likes. Het zijn dan ook geen doorsnee kiekjes. "Ik probeer altijd orginele foto's te maken, een verrassend beeld neer te zetten. Het is dus niet een kwestie van even het eiland rondrijden en wat om je heen schieten", vertelt hij. "Dat kijken en op het juiste moment iets pakken is een vak, dat moet je leren."

Een van zijn toppers van deze lente is een lepelaar in een narcissenveld. Wijkt af van het normale, een lepelaar in een natuurplas. Maar ook zijn opspringende lammetje is een topper van deze lente. "Mensen reageren vaak enthousiast op mijn foto's. Wat mooi of hier word ik vrolijk van, schrijven ze dan. Leuk toch."