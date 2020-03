Installatie burgemeester Wormerland: klein en noodzakelijk

Michel-de Jong is niet de eerste burgemeester die het feestelijke gedeelte moet missen. Eerder deze maand is waarnemend burgemeester van Waterland Klaas Sikko (Sicko) Heldoorn geïnstalleerd in het het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Dat de burgmeester de feestelijkheden en kennismaking mist, is volgens de woordvoerder van de gemeente Waterland jammer, maar ze laat ons weten dat ze het gaan inhalen wanneer dat weer mogelijk is.