Oproep hoogheemraadschap: spoel alleen wc-papier door de wc

HEERHUGOWAARD - De laatste weken heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier meer last van vochtig toiletpapier in de riolering. Op de verpakking van deze doekjes staat weliswaar 'biologisch afbreekbaar', maar dat betekent niet dat ze in het toilet gegooid kunnen worden.

Nu veel mensen hele dagen thuis zijn, merkt het hoogheemraadschap dat de toiletten in woningen meer gebruikt worden. "Er is een toename te zien in het rioolgebruik in alle woonwijken. Ons systeem kan dat gewoon aan, dus daar is niks mee aan de hand", zegt woordvoerder Jorrit Voet. "Wat zorgelijker is, zijn de doekjes die mensen door de wc spoelen."

Mensen hebben op hun werk vaak alleen gewoon wc-papier tot hun beschikking, thuis gebruiken ze eerder vochtig toiletpapier. Op sommige verpakkingen staat dat dit 'biologisch afbreekbaar' is, maar dat is op lange termijn. Wc-papier begint met afbreken zodra het in het riool belandt.

Rioolgemaal Warmenhuizen

Vandaag en gisteren waren er drie storingen bij gemalen die afvalwater van de riolering naar de rioolreiniging pompen. Dat is meer dan normaal, zegt het hoogheemraadschap. Een van die storingen was bij het rioolgemaal in Warmenhuizen. Daar werd 500 kilo aan 'vezeldoekjes' uit het gemaal gehaald. Dit is niet alleen van de afgelopen weken maar van een aantal maanden.