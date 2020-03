Voetballer van Iperen: "Wij moeten ons op komend seizoen gaan richten"

Donny van Iperen speelt dit seizoen voor Go Ahead Eagles. De voetballer kreeg deze week te horen dat vanwege de coronacrisis zijn aflopende contract niet zal worden verlengd. "De club wil eerst weten wat de schade is en dan vervolgens het spelersbudget gaan bepalen. Overigens wil dit niet zeggen dat er geen toekomst meer voor mij is in Deventer. Go Ahead Eagles wil eerst meer duidelijkheid hebben", aldus van Iperen.