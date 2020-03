Zondag live: Laatste Boeing 747-vlucht van KLM landt op Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM is de afgelopen 49 jaar een trouwe gebruiker geweest van de Boeing 747. In 1971 begon het met de 747-200, inclusief een bar in het bovendek. De bar maakte later plaats voor meer zitplaatsen voor passagiers. Een deel van de 747-200-vloot werd later verbouwd en kreeg een verlengd bovendek voor nog meer stoelen. Daarop volgend de 747-300 en uiteindelijk de Boeing 747-400, waar KLM er in totaal 22 van had.

Revolutionair

Het waren KLM-piloten en -technici die aan de wieg stonden van het uiteindelijke cockpitontwerp van de Boeing 747-400. Een revolutionair verschil met de vorige versies was dat een boordwerktuigkundige niet meer nodig was en plaatsmaakte voor de computer. De eerste Boeing 747-400 landde in 1989 op Schiphol. De leeftijd van de huidige zeven jumbo's varieert van 18 tot bijna 29 jaar. De laatste Boeing 747 die zondag op Schiphol landt is de KL686 uit Mexico Stad. NH Nieuws is er live bij.

Afgelopen januari kroop een groep gepensioneerde KLM-piloten nog in de 747-simulator op Schiphol. Er werd toen nog uitgegaan van een afscheid in mei 2021: