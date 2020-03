Mendelcollege en basketbalvereniging Triple Threat gaan samen voor topsport

Het Mendelcollege en Triple Threat gaan drie jaar met elkaar samenwerken. De school voor voortgezet onderwijs is in de running om de dertigste Topsporttalentschool van Nederland te worden. Daarvoor moeten er op de school minstens 35 leerlingen zitten die een topsportstatus hebben.

Gymzaal

Basketbalcoaches Sebastiaan Bauer en Dominique Schemmekes van Triple Threat staan te trappelen om de sport weer in Haarlem naar een professioneel niveau te brengen: "Wij willen met onze talenten meer gaan trainen, ook overdag." 's Ochtends is hiervoor ruimte in de naastgelegen Provinciehal van de SRO, en 's middags na 16.00 uur kunnen de jeugdige basketbaltalenten trainen in de gymzaal van de school.

Rector-bestuurder Jan-Matthijs Heinemeijer van het Mendelcollege heeft daarover ook uitvoerig contact met de gemeente. "Haarlem als sportstad verdient een Topsporttalentschool, zoals elke grote stad in Nederland die sport hoog in het vaandel heeft staan." Hij hoopt ook al snel dergelijke samenwerkingen tot stand te brengen met sporttakken als judo, voetbal, turnen, schaatsen en honk- en softbal. De school staat naast sportparken en de IJsbaan Haarlem.