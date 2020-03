Echtpaar gooit roer om en begint bed and breakfast: "De toestand nu konden we niet plannen"

BROEK IN WATERLAND - Even wat rustiger aan doen was het plan van Wouter Jesse en zijn vrouw. Na 25 jaar keihard werken in de eetwinkel midden in het dorp, besloten ze er mee te stoppen en hun leven om te gooien door een bed and breakfast te beginnen.

Er was al veel interesse in de nieuwe slaapplek en de vooruitzichten met alle evenementen in 2020 waren goed. Totdat het land op slot ging door het coronavirus. "Je kunt het niet plannen", zegt Jesse in zijn half omgebouwde bed and breakfast.

NH Nieuws

Makkelijk gevuld In april zou de bed and breakfast klaar moeten zijn voor gebruik. Wouter en zijn vrouw hadden er enorm veel zin in. Met Sail, het Songfestival en de Grand Prix zagen ze de bedden al makkelijk gevuld worden. Maar nu zijn er geen inkomsten meer van de winkel en zullen de bedden leeg blijven. "Je calculeert wel een beetje in dat je een periode wat minder inkomsten hebt maar helemaal geen is ook een verrassing. Buiten de oude winkel staat een ijskast met soep die de dorpsbewoners kunnen kopen", vertelt Wouter. "En indien nodig gaan we ergens wat werken, niets doen is ook geen optie", benadrukt hij.