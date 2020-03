Militair Bas de Vries staat paraat nu oefening in Belize niet door gaat: "Wil steentje bijdragen"

Iedere ochtend moet de 29-jarige De Vries uit Zuidermeer zijn leiding via WhatsApp laten weten of hij fysiek in staat is om ingezet te worden. "We zitten nu allemaal thuis en moeten ons iedere ochtend melden of we inzetbaar zijn, omdat ook wij ook getroffen kunnen worden door het Coronavirus. We staan nu namelijk op notice to move, dat betekent dat we binnen 48 uur ingezet kunnen worden", vertelt De Vries aan NH Nieuws.

De knop moet dus om. Geen oefening in Midden-Amerika, maar iedere ochtend paraat staan om waar mogelijk de politie of andere veiligheidsdiensten te ondersteunen. "Het is in eerste instantie erg jammer dat we niet naar Belize gaan. Dat is iets waar we ons het hele jaar al voor aan het opwerken zijn. Iedereen had er veel zin in omdat de jungle in Belize natuurlijk echt een andere omgeving is. Maar nu is de knop wel om. Wij willen graag ons steentje bijdragen nu. Daar zijn we uiteindelijk voor", vertelt De Vries.