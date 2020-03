Thuisonderwijs voor kinderen van speciaal onderwijs: "Kinderen missen de structuur, regelmaat en vaste gezichten"

ALKMAAR - Scholen in het speciaal onderwijs doen er alles aan om hun leerlingen zo goed mogelijk op afstand les te geven. In praktijk blijkt dat soms behoorlijk ingewikkeld. Kinderen missen de structuur, regelmaat en vaste gezichten.

"We proberen het thuisonderwijs zo goed mogelijk te regelen. We geven aan de ouders weektaken voor de kinderen mee en houden nauw contact over hoe alles verloopt. Daarnaast kunnen ouders op school nog extra werkboekjes ophalen", vertelt docent en kernteamcoördinator Susan Sostman van het Heliomare College in Alkmaar.

Het Heliomare College is een school voor kinderen in het speciaal onderwijs met de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Hier zitten zowel kinderen met een lichamelijke als geestelijke beperking en combinaties daarvan.

Thuisonderwijs

Susan vertelt dat de kinderen in de onderbouw normaal gesproken vijf dagen per week op school zitten. De kinderen in de middenbouw krijgen vier dagen per week les en werken één dag per week, bijvoorbeeld op een zorgboerderij. Bovenbouwers lopen twee, drie of vier dagen per week externe stages gericht op hun uitstroomprofiel.

Dit valt door de coronacrisis allemaal weg. "Onze leerlingen zijn hun hele sociale kweekvijver kwijt. Dat is een verschil met kinderen uit het reguliere onderwijs. Zij kunnen niet net zoals die leerlingen lekker buitenspelen met kinderen uit de buurt."

Susan vertelt daarnaast dat het ontbreken van structuur, regelmaat en vaste gezichten - waar de doelgroep zo bij gebaat is - een stukje onveiligheid met zich mee brengt. "Als dat wegvalt is leren ook ontzettend moeilijk. We krijgen berichten van ouders dat het gedrag van kinderen thuis explodeert."

Er zijn nog meer oorzaken waarom het thuisonderwijs bij deze specifieke doelgroep een stuk moeizamer verloopt. "De ondersteunende communicatie als een gebarentolk, het voor- en nadoen van handelingen en de herhaling ontbreekt. En dat is voor deze leerlingen juist zo belangrijk. Door ouders is dat niet altijd op te vangen."

Apps

Door middel van bepaalde apps wordt daarom geprobeerd om toch zoveel mogelijk in de buurt van de ondersteunende communicatie te komen. "Zo maken wij gebruik van de aangepaste digitale tool 'Stap voor stap'. Met deze app kunnen praktische vaardigheden worden geoefend."

Een voorbeeld daarvan is pannenkoeken bakken. "Ik kreeg van een ouder een heel mooi filmpje opgestuurd van een jongen uit mijn klas die zelf een stapel met pannenkoeken had gebakken. Dat vond ik echt een prachtig moment."