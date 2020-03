Betty Asfalt brengt 'broodnodige verstrooiing' in tijden van corona

AMSTERDAM - De komende tijd is Radio Oranje van Betty Asfalt TV ook te zien bij NH Nieuws. Voor de broodnodige, culturele verstrooiing in tijden van corona.

In het programma, dat dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur te zien is, voert presentator Paul Haenen (rechtstreekse) gesprekken met onder meer kunstenaars, cabaratiers en schrijvers die anders op dit moment op de planken zouden staan.



"Wat er niet meer in het land gebeurt, willen we hier laten gebeuren bij Radio Oranje. Een soort onderduik-tv", aldus presentator Paul Haenen. "In deze tijden zijn ook momenten van rust, ontspanning en relativering nodig."

Bekijk hier de eerste aflevering